NTV

İstanbul'da 10 dakikada 170 milyon liralık soygun: Valizle götürdü, küvetin altında yakalandı

20.07.2026 10:27

Son Güncelleme: 20.07.2026 10:28

AA

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da bir kuyumcunun deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş altın çalındı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 10 dakikada 170 milyon liralık soygun: Valizle götürdü, küvetin altında yakalandı
Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 10 dakikada 170 milyon liralık soygun: Valizle götürdü, küvetin altında yakalandı 1
Anadolu Ajansı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

10 DAKİKADA 170 MİLYON LİRALIK SOYGUN 2
Anadolu Ajansı

10 DAKİKADA 170 MİLYON LİRALIK SOYGUN

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi.

İstanbul'da 10 dakikada 170 milyon liralık soygun: Valizle götürdü, küvetin altında yakalandı 3
Anadolu Ajansı

Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramada, çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki hurda altının tamamı ele geçirildi.

 

Saklama yerinin küvetin altı olması dikkati çekti.

TUTUKLANDILAR 4
Anadolu Ajansı

TUTUKLANDILAR

Altın muhafaza altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery