Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada emanet çantanın bırakıldığı komşu N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışına çıktığı sırada kardeşlerinin evlerine girerek çantayı aldığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda eve giren kişilerden Y.T.'nin çantayı bir başka arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi.

Bu gelişme üzerine E.H.'nin evinde arama yapan polis ekipleri çalınan çantayı buldu. Çantada bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolar paraya el konuldu.