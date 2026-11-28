İstanbul'da 150 milyonluk hırsızlık: Ahbap Derneği ayrıntısı polisi harekete geçirdi
28.11.2026 11:44
İstanbul'da 150 milyon lira değerindeki altın ve döviz dolu çanta çalındı. Polis, mağdurun eşinin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olması nedeniyle soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı.
İstanbul'da 150 milyon lira değerinde altın ve döviz çalındı.
Altınları çalınan kişinin eşinin Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu olması nedeniyle polis soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.
Olay Başakşehir ilçesinde meydana geldi.
A.Y. isimli kişi, 23 Kasım günü polise başvurarak komşusuna emanet olarak bıraktığı ve içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ile döviz bulunan çantanın çalındığını söyledi.
ÇANTAYI ÇALIP, ARKADAŞINA VERDİ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada emanet çantanın bırakıldığı komşu N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışına çıktığı sırada kardeşlerinin evlerine girerek çantayı aldığını tespit etti.
Yapılan çalışmalarda eve giren kişilerden Y.T.'nin çantayı bir başka arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi.
Bu gelişme üzerine E.H.'nin evinde arama yapan polis ekipleri çalınan çantayı buldu. Çantada bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolar paraya el konuldu.
ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, BİRİ TUTUKLANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili N.Ş, R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
N.Ş. ve T.T. ev hapsi verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. R.Ş. adlı şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
AHBAP DERNEĞİ ŞÜPHESİ
Öte yandan çantanın sahibi olduğunu söyleyen A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.
Bu gelişme üzerine çalınan ve bulunan para ve altınların Ahbap soruşturması dosyasıyla bir ilgisinin olma ihtimaline karşılık soruşturma derinleştirildi.