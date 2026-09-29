İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek
29.09.2026 14:46
İstanbul'da 19 ilçede tam 9 saat elektrik verilemeyecek. Bu gece başlayacak olan kapsamlı elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 30 Eylül tarihli elektrik kesintisi programından tam 19 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8-9 saat boyunca etkilenecek.
İşte 30 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum