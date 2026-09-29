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İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek

29.09.2026 14:46

Aydın KayarEditör

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İstanbul'da 19 ilçede tam 9 saat elektrik verilemeyecek. Bu gece başlayacak olan kapsamlı elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 30 Eylül tarihli elektrik kesintisi programından tam 19 ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8-9 saat boyunca etkilenecek.

 

İşte 30 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 1
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 2
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 3
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 4
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 5
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 6
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 7
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 8
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 9
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 10
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 11
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 12
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 13
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 14
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 15
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 16
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 17
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 18
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 19
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 20
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 21
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 22
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 23
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 24
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 25
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 26
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 27
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 28
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 29
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 30
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 31
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 32
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 33
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 34
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 35
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 36
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 37
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 38
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 39
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 40
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 41
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 42
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 43
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 44
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 45
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 46
Özel Kurum
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, tam 9 saat sürecek 47
Özel Kurum