İstanbul'da 70 okula yerleştirildi, tek merkezden izleniyor

Kunter, projede yapay zekadan da faydalanıldığını anlattı. "Okul bahçesinde ya da çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşandığında o yapay zeka sistemi bu durumu tespit edip birimlere haber veriyor." diyen Sinan Kunter, böylece ekiplerin yaşanabilmesi muhtemel bir olaya hızlıca müdahale edebileceğini kaydetti.

Sistem yüz tanıma özelliğine de sahip. Okul çevresinde dolaşması muhtemel sabıkalı bir kişi, bu sistemle tespit edilebiliyor.