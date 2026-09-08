İstanbul'da 70 okula yerleştirildi, tek merkezden izleniyor
08.09.2026 12:41
İstanbul'un Esenler ilçesinde 70 okul kurulan kamera sistemiyle 7/24 izleniyor. Yapay zeka destekli proje ile olası olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından bu yıl Türkiye genelindeki okullarda bir dizi güvenlik önlemi alındı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde ise farklı bir proje hayata geçirildi. İlçede eğitim veren 70 okula kameralar yerleştirildi.
70 OKUL 7/24 İZLENİYOR
Esenler ilçesindeki proje İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Esenler Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.
Projeyle birlikte okul binaları, bahçeleri ve çevresindeki sokaklar 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izleniyor.
YÜKSEK ZOOM KAPASİTESİ
Esenler Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nde projeye ilişkin ayrıntıları anlatan NTV muhabiri Sinan Kunter, projede kullanılan kameraların yüksek kapasitede zoom yapabilme özelliğine sahip olduğunu söyledi.
"YAPAY ZEKA EKİPLERE HABER VERECEK"
Kunter, projede yapay zekadan da faydalanıldığını anlattı. "Okul bahçesinde ya da çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşandığında o yapay zeka sistemi bu durumu tespit edip birimlere haber veriyor." diyen Sinan Kunter, böylece ekiplerin yaşanabilmesi muhtemel bir olaya hızlıca müdahale edebileceğini kaydetti.
Sistem yüz tanıma özelliğine de sahip. Okul çevresinde dolaşması muhtemel sabıkalı bir kişi, bu sistemle tespit edilebiliyor.
OKULLARDA YEDİ BASAMAKLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından okullardaki güvenlik önlemleri uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda yedi basamaklı güvenlik önlemi uygulamasını hayata geçireceklerini söylemişti.
Okulların güvenliğini yalnızca bina güvenliği olarak ele almadıklarını söyleyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetmişti:
"- Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Bunlar; risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi."
BAHÇE GÖREVLİLERİ GÖREVE BAŞLAYACAK
Okullarda bahçe görevlisi uygulamasının da bu yıl hayata geçmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanı Çiftçi, okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek görevlilerin okulların güvenliği ve şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacağını duyurmuştu.
Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.
Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.