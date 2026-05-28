İstanbul'da adalara akın
28.05.2026 15:26
Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler adalara gitmek için vapur iskelelerine akın etti.
Dokuz günlük Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Bostancı, Maltepe ve Kabataş İskelelerine geldi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu. Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü.
Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, adalara gitmek için sırada bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.
Bayram boyunca toplu ulaşımın ücretsiz olması ve yoğunluk nedeniyle bazı vapur seferlerinde bekleme sürelerinin iki ila dört saati bulduğu öğrenildi.
"BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DAHA YOĞUN"
Büyükada'da plaj işletmecisi Arda Kızılarslan, bayramın ikinci gününün ilk güne oranla daha yoğun geçtiğini söyledi.
"İlk gün buralar sakindi ama ikinci gün olunca bir tık daha tıklım tıklım oluyor." diyen Kızılarslan, "İnsanlar kurban kesiminden geliyor, şu an daha yoğun ilk güne göre dedi." ifadelerini kullandı.
Ailesi ile Kınalıada'ya giden Rüzgar Öney ise "Kınalıada'ya gidiyorum. Kınalıada'da evimiz var, onu görmeye gidiyoruz. Bugün hava çok güzel, biraz gezeceğiz. Ablamla beraber... Bayram gayet güzel geçiyor benim için. Çok güzel bir bayram. Her zaman böyle yoğun olmuyor ama bu bayram biraz yoğun oldu adamız." diye konuştu.