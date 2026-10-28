İstanbul'da akşam saatleri için yeni uyarı. Yağışlar ne kadar sürecek?
28.10.2026 04:13
İstanbul'da dün altgeçitleri ve yolları göle çeviren kuvvetli yağışların ardından, bugün akşam saatleri için yeni bir uyarı yapıldı. Ayrıca 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
İstanbul'da dün yapılan uyarıların ardından bastıran kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası'nda birçok bölgede cadde ve sokaklar göle döndü.
Yağışlar öğleden sonra etkisini kaybetse de hafta boyunca aralıklarla etkili olacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün gündüz saatlerinde yağışın hafifleyeceğini, ancak akşam saatlerinde yağmurun yeniden kuvvetleneceğini belirtti.
Kente genelinde yer yer metrekareye 40 kilogram arasında yağışın düşebileceğine işaret eden Çalışan, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Yarın ve Cuma günü de kısım kısım yağışın etkili olacağını ifade eden Çalışkan, hafta sonu yağışlı havanın kenti terk ettiğini de dile getirdi.
Bugün İstanbul'da sıcaklık 15 derece olacak.
1 İL İÇİN TURUNCU, 18 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İZMİR VE ANTALYA VE MUĞLA'DA SEL RİSKİ
Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İzmir ve Antalya'da sel riski var, Antalya ve Çeşme açıklarında hortum da oluşabilir.
Marmara'da sağanak bugün gündüz saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'de, gece ise bölge genelinde kuvvetli yağacak. Bursa bazı saatlerde yağmurlu 18 derece, Çanakkale 16, Sakarya 19 derece.
İç Anadolu'nun genelinde üç gün daha aralıklı sağanak yağış görülecek. Ankara yağmurlu 20, Eskişehir 20, Kayseri 22 derece.
Ege'de sel tehlikesi var. Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Muğla boyunca yağış çok şiddetli, denizde hortum oluşabilir. İzmir 19, Manisa 17, Muğla 15, Denizli 21 derece.
Akdeniz'de sağanaklar bugün de kuvvetli ama yarın daha şiddetli yağacak. Antalya 19, Adana 25, Burdur 19 derece.
Karadeniz'de yağış sahilden daha çok iç kesimlerde ve aralıklı. Zonguldak 19, Trabzon 21, Samsun 20, Rize 23 derece.
Güneydoğu geneli ile doğuda Malatya, Elazığ, Tunceli kesiminde yağış şiddetli, yıldırım ve ani rüzgar oluşabilir. Erzurum 14, Kars 16, Diyarbakır 19 derece.