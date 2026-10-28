İstanbul'da akşam saatleri için yeni uyarı. Yağışlar ne kadar sürecek?

Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



İzmir ve Antalya'da sel riski var, Antalya ve Çeşme açıklarında hortum da oluşabilir.

Marmara'da sağanak bugün gündüz saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir'de, gece ise bölge genelinde kuvvetli yağacak. Bursa bazı saatlerde yağmurlu 18 derece, Çanakkale 16, Sakarya 19 derece.

İç Anadolu'nun genelinde üç gün daha aralıklı sağanak yağış görülecek. Ankara yağmurlu 20, Eskişehir 20, Kayseri 22 derece.

Ege'de sel tehlikesi var. Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Muğla boyunca yağış çok şiddetli, denizde hortum oluşabilir. İzmir 19, Manisa 17, Muğla 15, Denizli 21 derece.

Akdeniz'de sağanaklar bugün de kuvvetli ama yarın daha şiddetli yağacak. Antalya 19, Adana 25, Burdur 19 derece.

Karadeniz'de yağış sahilden daha çok iç kesimlerde ve aralıklı. Zonguldak 19, Trabzon 21, Samsun 20, Rize 23 derece.

Güneydoğu geneli ile doğuda Malatya, Elazığ, Tunceli kesiminde yağış şiddetli, yıldırım ve ani rüzgar oluşabilir. Erzurum 14, Kars 16, Diyarbakır 19 derece.