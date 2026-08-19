İstanbul'da ATM'lerin önünü mesken tutmuştu, tutuklandı

Çalışmalarına devam eden ekipler, aynı şüphelinin 15 Ağustos'ta 50. Yıl Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek 3 bin 115 euro gasp ettiğini belirledi.

ATM'lerden para çeken veya kuyumculardan alışveriş yapan kişileri gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olaylarda sahte plaka takılarak kullanılan motosikletin gerçek plakasını ve şüphelinin kimliğini tespit etti.