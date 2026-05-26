İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namaz vakti
26.05.2026 12:12
İslam aleminin en mübarek günlerinden biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, İstanbul'da yaşayan binlerce mümin bayram coşkusunu ve manevi huzurunu paylaşmak adına camilere akın edecek. Kurban kesim ibadeti öncesinde omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar, arama motorlarında şimdiden "İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını sorguluyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimi ve namaz vakitleriyle birlikte İstanbul Kurban Bayramı namaz saati verisini resmen paylaştı. İşte İstanbul merkez ve ilçelerinde bayram namazının kılınacağı saat.
2026 İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın coğrafi konum ve güneşin doğuş vaktine göre yaptığı hesaplamalara göre; İstanbul'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 06.12 olarak belirlendi.
İstanbul genelindeki tüm merkezi ve mahalle camilerinde, belirtilen bu saat itibarıyla bayram namazının ilk tekbiri alınacak ve cemaatle birlikte saf tutulacak. Vatandaşların yoğunluk ihtimaline karşı namaz vaktinden en az 15-20 dakika önce camilerde hazır bulunması gerekiyor
ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet edilir ve "Allâhü ekber" denilerek eller bağlanır.
Cemaat içinden sessizce Sübhaneke duasını okur.
Ardından imamla birlikte eller kulak hizasına kaldırılarak peş peşe 3 defa ilave (zaid) tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.
İmam içinden Fatiha ve zammı sure okur, ardından rüku ve secdeye gidilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli olarak okur.
Rükuya gitmeden önce eller bağlanmadan yine 3 defa peş peşe tekbir getirilir ve eller her defasında yanlara bırakılır.
4. tekbirde ise eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.
Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selâm verilir.
Namazın bitişiyle birlikte imam minbere çıkarak Bayram Hutbesi'ni irat eder. Hutbeyi dinlemek sünnettir ve namazın manevi huşusunu tamamlar.