İstanbul'da binaya ''eğri'' dediler belediye açıklama yaptı, dronla kontrol edildi

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok.'' dedi.

İnsanların can güvenliği söz konusu olduğu için inşaatın projeye uygun olması gerektiğinin altını çizen Çerken, ‘’Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor." diye konuştu.