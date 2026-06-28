İstanbul'da binaya ''eğri'' dediler belediye açıklama yaptı, dronla kontrol edildi
28.06.2026 22:01
İstanbul Çekmeköy'de bulunan ve sosyal medyada tartışma yaratan bina için belediye inceleme yaptı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yapının ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti.
Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise dronla havadan görüntülendi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizde bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok.'' dedi.
İnsanların can güvenliği söz konusu olduğu için inşaatın projeye uygun olması gerektiğinin altını çizen Çerken, ‘’Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Bende gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor." diye konuştu.