İstanbul'da hava sıcaklığı bugün öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselecek. Günlerdir etkili olan lodosun hamleleri zaman zaman saatte 70-75 kilometre hıza kadar ulaşacak.

NTV yayınında bugün ve yarın beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Haftanın en hareketli iki günü yaşanacak." dedi.

İstanbul'da bugün iş çıkış saatine dikkat çeken Çalışkan, "Saat 18.00 ile 22.00 arasında şiddetli bir yağış görülecek." dedi.

Çalışkan bazı bölgelerde su baskını tehlikesi olduğuna dikkat çekerek, yağışların gece boyunca süreceğini kaydetti.