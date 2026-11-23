İstanbul'da birkaç saatte mevsim değişecek: Önce yağmur ardından soğuk hava etkili olacak
23.11.2026 10:00
İstanbul'da öğle saatlerinde 20 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı saatler içinde hızla düşecek. İş çıkış saatinde kuvvetli sağanak beklentisi var. Gece ise soğuk hava girişi olacak.
İstanbul'da bahar havası bugünden itibaren yerini soğuk havaya bırakacak. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı aniden düşecek.
İstanbul'da lodosun karayele dönmesiyle birlikte kuvvetli sağanak görülecek. Sağanak, Marmara'dan Ege'ye kadar geniş bir alanda etkili olacak.
Batı Karadeniz ile yurdun doğusunda ise yoğun kar yağışı beklentisi var.
İşte bugün ve yarın beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
BUGÜN BAŞKA, YARIN BAMBAŞKA BİR HAVA OLACAK
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselecek. Günlerdir etkili olan lodosun hamleleri zaman zaman saatte 70-75 kilometre hıza kadar ulaşacak.
NTV yayınında bugün ve yarın beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Haftanın en hareketli iki günü yaşanacak." dedi.
İstanbul'da bugün iş çıkış saatine dikkat çeken Çalışkan, "Saat 18.00 ile 22.00 arasında şiddetli bir yağış görülecek." dedi.
Çalışkan bazı bölgelerde su baskını tehlikesi olduğuna dikkat çekerek, yağışların gece boyunca süreceğini kaydetti.
GECE YARISI SOĞUK HAVA GİRİŞİ OLACAK
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının gece yarısı İstanbul'a giriş yapacağını anlatan Dilek Çalışkan, lodosun karayele dönmesiyle birlikte hava sıcaklığının 12 derece düşeceğini anlattı.
Yarın çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Karayelle birlikte hissedilen hava sıcaklığı en yüksek 8-9 derece olacak." dedi.
Çalışkan, İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağmurun İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde de etkili olacağını kaydetti.
KAR YAĞIŞINA DİKKAT
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava, rakımı yüksek bölgelerde kar yağışına da neden olacak.
Batı Karadeniz'de bin metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görüleceğini kaydeden Dilek Çalışkan, Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kar yağışının etkili olacağını söyledi.
Kayseri ve Sivas'ın yüksekleri ile Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de yoğun kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, yola çıkacak sürücüleri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.