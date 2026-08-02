İstanbul'da bu gece bazı yollar trafiğe kapatılacak: 3-5 Ağustos kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek ‘Asırlık Gece’ belgeseli çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenleme kapsamında kapatılacak olan yollar ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahlar belli oldu. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?