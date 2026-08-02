İstanbul'da bu gece bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
02.08.2026 16:05
Son Güncelleme: 03.08.2026 00:49
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek ‘Asırlık Gece’ belgeseli çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenleme kapsamında kapatılacak olan yollar ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahlar belli oldu. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün, yarın ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
3-5 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Yapılan planlamaya göre belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.
D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren akım kapatılarak trafik Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına ise alternatif olarak kullanabilecek yollar şu şekilde belirtildi:
Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları.