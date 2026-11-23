İstanbul'da bugün fırtına yarın kış. Sıcaklık 12 derece birden düşecek
23.11.2026 02:49
Son Güncelleme: 23.11.2026 03:01
İstanbul bugün fırtınalı ve kuvvetli yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yarın ise sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. Yağışların, yüksek yerlerde sulu kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yeni haftada yurtta sıcaklıklar düşük seyredecek.
Marmara bölgesinde bugün lodos ve fırtına bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren hızını artıracak olan fırtına, İstanbul'da bugün saat 11.00 ve 16.00 arasında hızını 75 kilometreye kadar artıracak.
Salı günü ise İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına giyor. Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışların sulu kar şeklinde yağması bekleniyor.
NTV Meteoroloji Muhabiri Dilek Çalışkan, hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı:
"Bu hafta yine hava koşulları günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak. Hava koşullarının en etkili olduğu günler pazartesi ve salı olacak. Bugün lodos var, yine fırtına hızında esecek. İstanbul, Marmara, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'na kadar uzanacak. Bu alanda etkili olacak.
Özellikle İstanbul'da gece yarısından itibaren şiddetleniyor. Saat 11.00 ile 16.00 arasında hızı 75 kilometreye kadar çıkacak. Özellikle Anadolu yakasında şiddeti daha fazla. Tuzla, Maltepe ve Anadolu yakasının genelinde hızı daha fazla olacak.
Öğle saatlerinden itibaren ise yağış da şiddetlenecek. Hem İstanbul'da hem de Marmara genelinde, hatta buna İzmir ve Ege bölgesi de dahil. Bu nedenle hem yağış hem fırtına, günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak. Lodos bu kadar hızlı estiği zaman çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olasılıklar çok yüksek. O yüzden yollarda çok dikkatli yürümek gerekiyor.
Salı olduğunda ise Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklık pazartesi 20, salı olduğunda 8 dereceye kadar düşecek. 12 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Salı öğleye kadar bir yağış var. İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışlar, yüksek yerlerde sulu kar şeklinde görülebilir.
Çarşamba sıcaklık 12 derece, perşembeden itibaren yeniden yükseliyor. Yani bu gelen soğuk hava Batı'da 2 gün kalacak. Ancak Doğu bölgelerinde yoğun kar yağışları görülecek."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte bugün fırtına ve kuvvetli sağanağın beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtınanın aynı günün gecesinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra kentin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
22 KENTE SARI KODLU UYARI
Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve sağanak yağış beklenen 22 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Uyarı yapılan iller şöyle:
Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstaabuş, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Van, Batman ve Yalova
Meteoroloji'nin 23-29 Kasım tarihleri için paylaştığı hava tahmininde, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak üIkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
AKOM DA UYARI YAPTI
AKOM’un yayımladığı haftalık rapora göre ise 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da lodos fırtınası etkili olacak ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek.
Pazartesi günü 12 ile 20 derece arasında seyredecek hava sıcaklıkları, yağışlı sistemin etkisiyle 24 Kasım Salı günü sert bir düşüş yaşayarak en yüksek 9, en düşük 6 dereceye kadar gerileyecek.
Bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.