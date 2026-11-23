Yeni haftada yurtta sıcaklıklar düşük seyredecek.

Marmara bölgesinde bugün lodos ve fırtına bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren hızını artıracak olan fırtına, İstanbul'da bugün saat 11.00 ve 16.00 arasında hızını 75 kilometreye kadar artıracak.

Salı günü ise İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına giyor. Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek. İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışların sulu kar şeklinde yağması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Muhabiri Dilek Çalışkan, hava durumuyla ilgili son bilgileri aktardı:

"Bu hafta yine hava koşulları günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak. Hava koşullarının en etkili olduğu günler pazartesi ve salı olacak. Bugün lodos var, yine fırtına hızında esecek. İstanbul, Marmara, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'na kadar uzanacak. Bu alanda etkili olacak.

Özellikle İstanbul'da gece yarısından itibaren şiddetleniyor. Saat 11.00 ile 16.00 arasında hızı 75 kilometreye kadar çıkacak. Özellikle Anadolu yakasında şiddeti daha fazla. Tuzla, Maltepe ve Anadolu yakasının genelinde hızı daha fazla olacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise yağış da şiddetlenecek. Hem İstanbul'da hem de Marmara genelinde, hatta buna İzmir ve Ege bölgesi de dahil. Bu nedenle hem yağış hem fırtına, günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak. Lodos bu kadar hızlı estiği zaman çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olasılıklar çok yüksek. O yüzden yollarda çok dikkatli yürümek gerekiyor.

Salı olduğunda ise Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklık pazartesi 20, salı olduğunda 8 dereceye kadar düşecek. 12 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Salı öğleye kadar bir yağış var. İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışlar, yüksek yerlerde sulu kar şeklinde görülebilir.

Çarşamba sıcaklık 12 derece, perşembeden itibaren yeniden yükseliyor. Yani bu gelen soğuk hava Batı'da 2 gün kalacak. Ancak Doğu bölgelerinde yoğun kar yağışları görülecek."