İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
30.08.2026 08:38
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 30 Ağustos kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapalı olduğu, yüz binlerce sürücü tarafından araştırılmaya başladı. Pazar gününü aileleriyle beraber dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapanacak yolları merak ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
30 AĞUSTOS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Bayram kutlamaları nedeniyle saat 07.00'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar yan yolları her iki istikamette trafiğe kapatıldı.
Söz konusu yollar, program bitimine kadar kapalı kalacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Bu arada, polis ekipleri kutlama alanında güvenlik önlemi aldı.