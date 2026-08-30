İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapalı olduğu, yüz binlerce sürücü tarafından araştırılmaya başladı. Pazar gününü aileleriyle beraber dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapanacak yolları merak ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?