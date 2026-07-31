İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 31 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
31.07.2026 09:05
İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlik kapsamında bazı ilçelerde yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 31 Temmuz tarihli trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
31 Temmuz tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak etkinlik kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruya göre İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Yapılan duyuru sonrasında trafiğe kapalı olacak olan yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, 31.07.2026 tarihinde Sarıyer ilçesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlik kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.
Saat 12.00 itibarıyla kapanacak olan yollar etkinlik bitimine kadar trafiğe açılmayacak. Etkinliğin sona ereceği saat ise henüz belli olmadı.
Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yanyol katılımı,
TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti,
TEM Kuzey Yanyol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler,
Metin Oktay Caddesi (her iki istikamet),
Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yanyol katılımı.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
• TEM Kuzey Yol,
• Büyükdere Caddesi,
• Azerbaycan Caddesi,
• Kemerburgaz Caddesi,
• Cendere Caddesi,
• Selçuklu Caddesi,
• Anadolu Caddesi,
• Gün Işığı Sokak.