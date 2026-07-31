İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? 31 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlik kapsamında bazı ilçelerde yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 31 Temmuz tarihli trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.