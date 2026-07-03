İstanbul'da bugün "nefes alamayacak". Nem rekora konuşuyor
03.07.2026 09:27
Türkiye, yarından itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü yağış beklenirken İstanbul'da sağanak önce bugün nem oranının yüzde 92'ye kadar çıkması bekleniyor.
Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini bugün de sürdürmeye devam edecek.
Ancak hafta sonu havanın şekli değişecek, gök gürültülü sağanak etkili olacak.
NEM BOMBASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM verilerine göre, bugün İstanbul'da nemli hava etkili olacak.
Sıcaklıklarda bugün için bir değişiklik beklenmezken nem oranı yüzde 92'ye kadar çıkacak.
HAFTA SONUNA DİKKAT!
Mevsim normallerini üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla düşüşe geçecek.
Geçen günler hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklıklarda 2-3 derecelik düşüş hissedilen sıcaklıkta 5 dereceye etki edecek.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Pazar günü ise yurdun birçok kesiminde kuvvetli gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek.
Sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak azalacağı tahmin edilirken kuzey ve iç kesimler ise serin ve yağışlı sistemin etkisine girecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonuna ilişkin hava tahmininde bulundu.
Rüzgarların yarından itibaren serin olarak eseceğine işaret eden Çalışkan, "Ukrayna'dan geliyor. Cumartesiden itibaren 4-5 gece çok rahat uyku alabileceğiz." dedi.
İstanbul'da yarın sıcaklığın 28 derece olacağını ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın 23 derecelere kadar ineceğini dile getiren Çalışkan, "Pazar günü yağış daha geniş alanda. 20 kentte yağış var." diye konuştu.
HAFTAYA HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftayla birlikte ise yağışların doğu kesimlerine kayacağı bildirilirken sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmiyor.