İstanbul'da bugün "nefes alamayacak". Nem rekora konuşuyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonuna ilişkin hava tahmininde bulundu.

Rüzgarların yarından itibaren serin olarak eseceğine işaret eden Çalışkan, "Ukrayna'dan geliyor. Cumartesiden itibaren 4-5 gece çok rahat uyku alabileceğiz." dedi.

İstanbul'da yarın sıcaklığın 28 derece olacağını ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın 23 derecelere kadar ineceğini dile getiren Çalışkan, "Pazar günü yağış daha geniş alanda. 20 kentte yağış var." diye konuştu.