İstanbul'da bugün okullar tatil mi, tatil açıklaması yapıldı mı? Yoğun yağış sonrası gündemde
27.10.2026 08:52
Son Güncelleme: 27.10.2026 09:03
İstanbul'da bugün meydana gelen yoğun sağanak yağış nedeniyle okulların tatil olup olmadığı birçok öğrenci ve velinin gündeminde. Okullar bugün eğitime devam edecek.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte sel gibi su baskınları yaşanmış ve İstanbul'da okullar tatil edilmişti. 27 Ekim tarihli hava durumu raporuna göre İstanbul bugün yine yoğun yağış altında olacak. Öğrenciler ve veliler ise Valilik tarafından bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi, tatil açıklaması yapıldı mı?
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim 2026 Salı günüyle ilgili bir tatil açıklaması henüz yapılmadı.
İstanbul'da bugün yaşanacak yoğun yağış sebebiyle valilik tarafından sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi uyarılar yapıldı fakat okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Buna göre; Okullar İstanbul'da 27 Ekim tarihinde eğitim öğretime devam edecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
İlimizde bu gece (26.10.2026) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (27.10.2026) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2); kuzey kesimlerde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile) çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir.
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Sıcaklıkların yarın (27.10.2026) yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5°C altında seyretmesi beklenmektedir.
Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'