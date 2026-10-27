İstanbul'da bugün okullar tatil mi, tatil açıklaması yapıldı mı? Yoğun yağış sonrası gündemde

İstanbul Valiliği tarafından 27 Ekim 2026 Salı günüyle ilgili bir tatil açıklaması henüz yapılmadı.

İstanbul'da bugün yaşanacak yoğun yağış sebebiyle valilik tarafından sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi uyarılar yapıldı fakat okulların tatil olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Buna göre; Okullar İstanbul'da 27 Ekim tarihinde eğitim öğretime devam edecek.