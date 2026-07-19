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İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı?

19.07.2026 11:47

Son Güncelleme: 19.07.2026 14:57

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da çekirge korkusu yaşanıyor. Sayıları hızla artan çekirgeler nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar camlarını açamamaktan şikayetçi. Çekirge sayısındaki artış Trakya'daki hasat mevsimine bağlanıyor.

İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı?
Sosyal Medya

İstanbul'un bazı ilçelerindeki çekirge popülasyonunda son günlerde artış yaşandı.

 

Şikayetler daha çok Arnavutköy, Sultanbeyli, Beykoz, Maltepe gibi yeşil alanlara komşu bölgelerde yoğunlaştı.

BAZILARININ BOYU 20 SANTİMETREYİ GEÇİYOR 1
Sosyal Medya

BAZILARININ BOYU 20 SANTİMETREYİ GEÇİYOR

Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonlarında, bahçelerinde ve araçlarının üzerinde görüntüledikleri çekirgelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

 

Kaydedilen görüntülerde boyutları antenleriyle birlikte 20 santimetreyi bulan çekirgelerin yer aldığı görüldü.

"BUNLAR GÖRDÜKLERİMİZDEN DAHA BÜYÜK" 2
DHA

"BUNLAR GÖRDÜKLERİMİZDEN DAHA BÜYÜK"

Çekirgelerin görüldüğü ilçelerden biri Arnavutköy.

 

İlçedeki Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Erdal Sayan isimli vatandaş, çekirgelerden şikayetçi olduklarını anlattı.

 

"Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi." diyen Sayan, balkona çıktığında birden fazla çekirge gördüğünü anlattı.

 

"Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük." ifadesini kullanan Sayan, "Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum." diye konuştu.

ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI? 3
Sosyal Medya

ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI?

Megakentte yaşanan ani popülasyon artışı sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor.

İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı? 4
Sosyal Medya

Aynı zamanda gece saatlerinde nemden bunalan vatandaşların pencerelerini açması ve evlerdeki yapay ışık kaynakları canlıları içeriği çektiğine dikkat çekiliyor.

İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı? 5
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan çekirgelerin Çağaboğan olarak bilinen Saga ephippigera türü olduğu belirtiliyor.

 

Bazı görüntülerde ise Mısır çekirgesi olarak bilinen Anacridium aegyptium türü yer alıyor.

İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı? 6
Sosyal Medya

Her iki türün de insanlar için bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.

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