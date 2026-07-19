İstanbul'da çekirge korkusu: Çekirgelerin sayısı neden arttı?

Çekirgelerin görüldüğü ilçelerden biri Arnavutköy.

İlçedeki Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Erdal Sayan isimli vatandaş, çekirgelerden şikayetçi olduklarını anlattı.

"Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi." diyen Sayan, balkona çıktığında birden fazla çekirge gördüğünü anlattı.

"Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük." ifadesini kullanan Sayan, "Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum." diye konuştu.