İstanbul'da çekirgeden sonra akrep alarmı

Endişe edecek bir durum olmadığını ifade eden Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul'da akreplerin birkaç türü olduğunu dile getirdi.

Akreplerin genellikle çok büyük boyutlu olmadığına dikkat çeken Gündoğdu, "Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil." dedi.

Akreplerin öldürülmemesi gerektiğine de işaret eden Gündoğdu, "Çünkü faydalı hayvanlar. Böceklerle besleniyorlar, dolayısıyla her canlının bir faydası var diye düşünmek gerekir." dedi.