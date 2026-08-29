İstanbul'da çekirgeden sonra akrep alarmı
29.08.2026 08:41
Son Güncelleme: 29.08.2026 08:42
İstanbul'da dev çekirgelerden sonra şimdi de akrep paniği yaşanıyor. Akreplerin özellikle Üsküdar ve Kağıthane ilçelerinde sık görüldüğü belirtiliyor. Haber: Çağrı Ulu
Geçen ay sosyal medyada gündem olan özellikle Marmara Bölgesi'nde görülen dev çekirgeler paniğe neden olmuştu.
İstanbul'da şimdi ise akrep alarmı var.
EVLERE GİRİYORLAR
Doğal yaşam alanı Marmara Bölgesi ve İstanbul olan bu akrepler, yaz aylarında popülasyon olarak artış gösteriyor.
Nemli ve karanlık bölgeleri seven akreplerin yüksek katlara çıkıp evlere kadar girmesi, İstanbullularda paniğe neden oldu.
Akreplerin daha çok kot farkının çok olduğu semtlerde ya da ilçelerde görüldüğü bilinirken uzmanlardan yeni uyarı geldi.
Endişe edecek bir durum olmadığını ifade eden Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul'da akreplerin birkaç türü olduğunu dile getirdi.
Akreplerin genellikle çok büyük boyutlu olmadığına dikkat çeken Gündoğdu, "Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil." dedi.
Akreplerin öldürülmemesi gerektiğine de işaret eden Gündoğdu, "Çünkü faydalı hayvanlar. Böceklerle besleniyorlar, dolayısıyla her canlının bir faydası var diye düşünmek gerekir." dedi.
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Gündoğdu, akreplerin dikkatli bir şekilde uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çekip şöyle devam etti:
"Bir kağıt parçasını üzerine bırakıp kap yardımıyla onu hapsedebilirsiniz."
Önlemlere ilişkin de örnekler veren Gündoğdu, "Nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcılarla yaşam alanlarınızı koruyabilirsiniz." dedi.