İstanbul'da cumartesi alarmı. Yedi ilçe için uyarı yapıldı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi de bir uyarı yaptı.

Megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelindeki yağışların cumartesi sabah saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağmurun bölgesel olarak gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada yağmurun gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.