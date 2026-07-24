İstanbul'da cumartesi alarmı. Yedi ilçe için uyarı yapıldı
24.07.2026 14:32
İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi yedi ilçeye uyarı yaptı. Uyarıda vatandaşların dikkatli ve tedbirleri olması istendi.
İstanbul'da beklenen sağanak yağış yarın etkili olacak.
Günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı.
Bir diğer uyarı ise İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. AKOM, megakentteki yedi ilçeyi kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
İşte son raporlara göre yarın İstanbul'da beklenen hava durumu...
YAĞMUR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Trakya'dan giriş yapacak yağışların önce Tekirdağ'da ardından İstanbul'da etkili olacağı tahmin ediliyor.
BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR
Yağışların, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi.
Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağmur beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
CUMARTESİ SABAHI ŞİDDETLENECEK
İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi de bir uyarı yaptı.
Megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelindeki yağışların cumartesi sabah saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağmurun bölgesel olarak gün boyunca devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada yağmurun gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı belirtildi.
YEDİ İLÇE İÇİN UYARI YAPILDI
AKOM'un uyarısında yedi ilçe için uyarı yapıldı.
Karadeniz'e kıyısı olan Eyüp, Sarıyer ve Beykoz ile kentin doğusunda yer alan Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'daki yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.
AÇıklamada "Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." denildi.
AKOM'un açıklamasında sağanak yağışın cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı beliritlerek vatandaşların dikkatli olması istendi.