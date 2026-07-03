İstanbul'da dehşet: Havalandırma boşluğundan girdi, eşinin evini ateşe verdi
03.07.2026 09:53
İstanbul'da Enes A. isimli adam boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe verdi.
İstanbul'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evini yaktı.
Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı.
KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ
Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, ADAM GÖZALTINDA
Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.