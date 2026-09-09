Sonuçlar açıklandı, İstanbul'da 3 plaj kapatıldı

Sonuçlarla İlgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapıldı.

Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.