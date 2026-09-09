Sonuçlar açıklandı, İstanbul'da 3 plaj kapatıldı
09.09.2026 16:00
Son Güncelleme: 09.09.2026 16:55
İstanbul'da halkın yoğun olarak kullandığı 3 plajın halk sağlığını tehdit ettiği belirlendi. Bu plajlar geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında numuneler alındı.
Alınan numune sonuçlarına ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.
3 PLAJ TEHLİKELİ
Valilikten yapılan açıklamada 15 plajdan 3'ünün halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildiği bildirildi.
Bakırköy - Yeşilköy İnternational Hospital önü, Bakırköy - Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer - Gümüşdere Plajı'nda alınan numunelerin sağlığı tehdit ettği belirlendi.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
Sonuçlarla İlgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapıldı.
Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderildi.