İstanbul'da deprem de unutuldu test de. En riskli binalar bu dört ilçede

İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, hızlı tarama sonucunda yaklaşık 3 bin binada resmi işlemlerin başlatıldığını ve tahliyelerin başladığını söyledi.

Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

Başvurular azalmasına rağmen eski binalarda oturan ve kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi bulunuyor.

Bakırköy'de 48 yıllık bir binada yaşayan apartman sakinleri de kentsel dönüşüm kararı alanlar arasında.

Apartman sakinlerinden biri, binada meydana gelen çatlakların ardından dönüşüm sürecine başladıklarını belirterek, "Kiminin sıva çatlağı oldu, kiminin balkonunda oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık." dedi.