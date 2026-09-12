İstanbul'da deprem de unutuldu test de. En riskli binalar bu dört ilçede
12.09.2026 08:56
Son Güncelleme: 12.09.2026 09:09
İstanbul'da belediyenin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riskli çıktı. Riskli binalar dört ilçede yoğunlaştı. (Haber: Tuana Çiftci)
İstanbul'da olası Marmara depremi gündemdeki yerini korurken, kentte binlerce binanın hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, belediyenin hızlı tarama testleri için aldığı başvuru sayısı 170 bine ulaştı. Bu başvurular kapsamında 40 bin binada inceleme yapıldı.
Yapılan incelemelerde, 1999 öncesinde inşa edilen 18 bin 800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, İstanbul'un depreme hazır olmadığını belirterek, kentte kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina bulunduğunu söyledi.
DEPREM GERÇEĞİ UNUTULUNCA BAŞVURULAR AZALDI
Yün, deprem gerçeğinin unutulmasıyla birlikte hızlı tarama testlerine yönelik başvuruların da ciddi şekilde azaldığını belirtti.
2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından İBB'ye bir günde binlerce başvuru geldiğini belirten Yün, başvuruların sayılarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"- 2023 depremlerinin olduğu şubat ayında bir günde 122 bin başvuru aldık. Devam eden mart ayında 30 bin başvuru aldık. Şu an depremin üzerinden zaman geçmesiyle beraber yine 500-600 civarında aylık başvuru sayımız var."
RİSKLİ BİNALARIN YOĞUNLAŞTIĞI DÖRT İLÇE
İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, hızlı tarama sonucunda yaklaşık 3 bin binada resmi işlemlerin başlatıldığını ve tahliyelerin başladığını söyledi.
Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor.
Başvurular azalmasına rağmen eski binalarda oturan ve kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi bulunuyor.
Bakırköy'de 48 yıllık bir binada yaşayan apartman sakinleri de kentsel dönüşüm kararı alanlar arasında.
Apartman sakinlerinden biri, binada meydana gelen çatlakların ardından dönüşüm sürecine başladıklarını belirterek, "Kiminin sıva çatlağı oldu, kiminin balkonunda oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık." dedi.
HIZLI TARAMA TESTİ NASIL YAPILIYOR?
İBB'bin hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor.
İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, inceleme sürecini şöyle anlattı:
"- Önce geliyoruz binanın demirine, betonuna, kalitesine ve planına uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yazılımla deprem güvenlik oranına bakıyoruz.
- Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yüksek riskli ya da riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz."