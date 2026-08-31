İstanbul'da drone ile denetim. "Derhal bu bölgeden ayrılın"
31.08.2026 13:33
İstanbul'da polis kamusal alanda alkollü içki denetimi yaptı. Drone kullanılan denetimde, "Bu bölgede alkol içmek yasaktır." anonsu yapıldı.
IHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde polis kamusal alanda alkollü içki tükentenlere yönelik denetim yaptı.
IHA
Kocamustafapaşa'daki Narlıkapı Caddesi'nde alkollü içki tükettiği görülen kişiler, dronedan yapılan sesli anons ile uyarıldı.
Dronedaki hoparlörden yapılan uyarının ardından bu kişilerin bulundukları bölgeden ayrıldığı görüldü.
IHA
"DERHAL BÖLGEDEN AYRILIN"
Yapılan anonsta, "Bu bir polis droneudur.. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın." ifadeleri kullanıldı.