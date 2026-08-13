İstanbul'da E-5'te kaza. İki şerit kapandı, trafik duruyor
13.08.2026 16:48
Son Güncelleme: 13.08.2026 18:00
İstanbul Küçükçekmece'de hafif ticari araç bariyere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası karayolunda iki şerit trafiğe kapandı.
Küçükçekmece'de hafif ticari araç bariyere çarptı.
Kaza, D-100 Karayolu'nda yaşandı. Edirne istikametinde seyreden M.K'nin kullandığı hafif ticari minibüs, Beşyol sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak kenarındaki bariyere çarptı.
13 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durma noktasına geldiği yolda, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.