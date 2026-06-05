İstanbul'da Ege tarifesi: Plaj fiyatı 2 bin lirayı buldu

Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira hafta sonu 700 lira iken, Şile'de hafta içi 750, hafta sonuysa bin lira oldu.

Büyükada'da ise 500 liradan 2 bin liraya kadar plajlara giriş fiyatları değişiklik gösteriyor.

Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor.

Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.