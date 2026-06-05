İstanbul'da Ege tarifesi: Plaj fiyatı 2 bin lirayı buldu
05.06.2026 11:48
İstanbul'da plajlar yeni sezona hazır. Caddebostan'da giriş ücreti hafta sonu 700 lira. Büyükada'da ise bu rakam 2 bin liraya kadar yükseliyor.
İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazır.
Şehrin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren özel tesislerde fiyatlar, işletmenin bulunduğu konuma ve sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterirken, Şile'de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor.
Buna göre bölgede giriş ücretleri en düşük 500 lira olarak öne çıkarken, hafta sonu yoğunluğuna göre fiyatlarlar bölgelere göre 2 bin liraya kadar yükseliyor.
İSTANBUL'DA PLAJ FİYATLARI NE KADAR?
Caddebostan Sahili'nde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 lira hafta sonu 700 lira iken, Şile'de hafta içi 750, hafta sonuysa bin lira oldu.
Büyükada'da ise 500 liradan 2 bin liraya kadar plajlara giriş fiyatları değişiklik gösteriyor.
Kilyos'ta faaliyet gösteren özel plajlarda hafta içi giriş ücretleri 600 lira, hafta sonu ise 750 lira olarak uygulanıyor.
Sarıyer'deki bazı işletmeler giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lira olarak sabit tutarken, bölgedeki diğer özel tesislerde fiyatlar konsept ve hizmet kapsamına göre 500 lira ile bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.
YEME İÇME FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da hizmet veren plajlarda tost fiyatları 300 liradan başlıyor.
Hamburger ise 500 liradan satılıyor. Köfte ve ızgaralar 600 ila 700 lira arasıda.
Meşrubat ve soğuk içecekler ise 50-150 lira arasından satışa sunuluyor.