İstanbul'da eski tribün liderine silahlı saldırı

Diğer yandan firari tetikçi Onur T.'nin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından toplamda 23, Fuat U.'nun ise ateşli silahlar kanununa muhalefet, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam altı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelilerden Eren K.'nin ise altı, Eray Ç.'nin üç, Abdulsamet K.'nin yedi, Mustafa K.'nin toplam iki ve Hamza T.'nin dört suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.