İstanbul'da eski tribün liderine silahlı saldırı
24.07.2026 10:18
Son Güncelleme: 24.07.2026 10:40
Beşiktaş'ta taraftar oluşumu Çarşı'nın "Deplasman Kartalları" adı verilen grubunun eski liderlerinden Kemal Ulhanlı silahlı saldırıya uğradı.
Beşiktaş'ın ünlü taraftar oluşumu Çarşı'nın eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı silahlı saldırıya uğradı.
Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde taraftar grubu Çarşı'nın Deplasman Kartalları grubunun eski lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürümeye başladı.
Bu sırada motosikletle gelen saldırganlardan biri Ulhanlı'ya ateş açtı. Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere beş yerinden yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YOLDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA VURULDU
Diğer yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde üç boş kovan bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede saldırı anını gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamadı.
Çalışmalara devam eden polisin ifadesine başvurduğu E.K., silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.
KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKARILDI
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.'nin parmak izi bulundu.
Çalışmalarda motosikleti Hamza T.'nin kullandığı, silahı ise Onur T.'nin kullandığı belirlendi.
SALDIRIDA İKİ AYRI MOTOSİKLET KULLANILMIŞ
Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi. Eren K.'nin şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.'nün, Nuran Ö. tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi.
Abdulsamet K.'nin motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.'nin ise motosikleti Mustafa K.'ye verdiği tespit edildi.
YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz'da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.'nin ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.'nin kullandığını, motosikleti Hamza T.'nin sürdüğünü ve saldırının Fuat U. tarafından organize edildiğini söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yedi şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kemal Ulhanlı'nın toplam dört suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERİN 51 SUÇ KAYDI VAR
Diğer yandan firari tetikçi Onur T.'nin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından toplamda 23, Fuat U.'nun ise ateşli silahlar kanununa muhalefet, motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplam altı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Tutuklanan şüphelilerden Eren K.'nin ise altı, Eray Ç.'nin üç, Abdulsamet K.'nin yedi, Mustafa K.'nin toplam iki ve Hamza T.'nin dört suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.