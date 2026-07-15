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İstanbul'da fabrika yangını: Gökyüzüne yükselen duman kilometrelerce uzaktan görünüyor

15.07.2026 11:15

AA

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İstanbul'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

İstanbul'da fabrika yangını: Gökyüzüne yükselen duman kilometrelerce uzaktan görünüyor
DHA

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

 

Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da fabrika yangını: Gökyüzüne yükselen duman kilometrelerce uzaktan görünüyor 1
DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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