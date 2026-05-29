İstanbul'da fetih coşkusu: Etkinlikler başladı, mehter konseri verildi
29.05.2026 13:55
İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü, etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Ayasofya Meydanı'nda mehter konseri verildi.
Kutlamalar kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar Fetih Yürüyüşü yapıldı.
Beyazıt'ta buluşan birçok vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Ayasofya'ya yürüdü.
FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ
İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.
Vali Gül, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunup vatandaşları etkinliklere davet etti.
Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.
AYASOFYA MEYDANI'NDA MEHTER KONSERİ
Etkinlikler kapsamında mehter konseri de verildi.
Ayasofya Meydanı'nda yapılan konsere vatandaşların ilgisi büyüktü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen konseri izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
KADIKÖY RIHTIM'DA MEHTER KONSERİ
Bir diğer mehter konseri ise Kadıköy Meydanı'nda yapıldı.
Kadıköy Rıhtım'da Jandarma Mehteran Komutanlığı tarafından mehter konseri verildi.
ETKİNLİKLER SÜRECEK
İstanbul'daki fetih kutlamaları gün boyunca sürecek.
SOLOTÜRK gösterisi saat 18.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak.
Bugün boğaz hattı da hareketli olacak.
Yüzlerce tekne, fethin ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde konvoy yapacak.
Akşam programında ise saat 20.30'da Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımı sahne alacak, havai fişek gösterisi düzenlenecek ve dronelar ile fethin görseli canlandırılacak.