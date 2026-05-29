İstanbul'da fetih coşkusu: Etkinlikler başladı, mehter konseri verildi

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

Vali Gül, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunup vatandaşları etkinliklere davet etti.

Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.