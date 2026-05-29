İstanbul'da fetih coşkusu: İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi
29.05.2026 13:55
Son Güncelleme: 29.05.2026 22:32
İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü, etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Ayasofya Meydanı'nda mehter konseri verildi. Üsküdar Sahili'nde de havai fişek gösterisi düzenlendi.
Akşam programında saat 20.30'da Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımı sahne aldı. Saat 21.00'de ise yine Üsküdar Sahili'nde havai fişek gösterisi düzenlendi.
Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.
"Aile Yılı" kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "1200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız." dedi.
Program, havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı.
Kutlamalar kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar Fetih Yürüyüşü yapıldı.
Beyazıt'ta buluşan birçok vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Ayasofya'ya yürüdü.
FATİH SULTAN MEHMET'İN TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ
İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.
Vali Gül, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunup vatandaşları etkinliklere davet etti.
Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.
AYASOFYA MEYDANI'NDA MEHTER KONSERİ
Etkinlikler kapsamında mehter konseri de verildi.
Ayasofya Meydanı'nda yapılan konsere vatandaşların ilgisi büyüktü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen konseri izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
KADIKÖY RIHTIM'DA MEHTER KONSERİ
Bir diğer mehter konseri ise Kadıköy Meydanı'nda yapıldı.
Kadıköy Rıhtım'da Jandarma Mehteran Komutanlığı tarafından mehter konseri verildi.
TEKNELER KORTEJ OLUŞTURDU
Etkinlikler kapsamında Sarayburnu'nda bir araya gelen tekneler kortej oluşturdu.
Kortejdeki tekneler Haliç yönüne doğru ilerledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçuş gerçekleştirdi.
GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ
İstanbul’un fethinin 573. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen etkinler kapsamında akşam saatlerinde Galata Kulesi’nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği’nce düzenlenen etkinlikte, Galata Kulesi üzerine "İstanbul’un Fethi’nin 573. Yılı Kutlu Olsun -1453- " yazısı ve Fatih Sultan Mehmet’in atı üzerinde resmedildiği tablo yansıtıldı. Işık gösterisine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.