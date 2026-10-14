İstanbul'da fırtına çıkacak. Saat verip, ilçe ilçe uyarı geldi
14.10.2026 02:45
Son Güncelleme: 14.10.2026 02:50
Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği saat vererek, ilçe ilçe uyarıda bulundu.
AKOM’DAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul dahil bir ilde sıcaklık sert düştü. Hafta sonu 28 derecelere çıkan sıcaklık İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar düşerken, Cuma günü ise 14-15 dereceye düşmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM, İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Dün aralıklarla görülen yağışların özellikle bugün sabah 09.00’dan itibaren kuvvetli fırtınaya döneceği öngörülüyor.
METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ
AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.
Buna göre, bugün sabah 09.00’dan itibaren aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
Yarın öğle saatlerine (13.00) kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası’nın Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40-70 kilogram, diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ DE İLÇE İLÇE UYARDI
Bugün için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik sabah saatlerinden itibaren yağışların yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiği belirtildi.
Yarın ise sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların aralıklı olarak Cumartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Ankara'da bugün yağmur kuvvetli, İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalya için sel tehlikesi var, özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortum oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece.
Marmara'da Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur, hem poyraz şiddetli, Edirne 14, Sakarya ise 22 derece.
İç Anadolu'da bugün Konya, Aksaray, Niğde kesiminde, Perşembe geniş alanda yağışlar kuvvetli, Konya 18, Eskişehir 20 derece.
Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca gök gürültüleriyle çok şiddetli yağan yağmur bugün akşama doğru hızını azaltacak. Sel, dolu ve hortuma karış tedbirli olunmalı.
Akdeniz'de bugün Mersin, Isparta, Burdur'da, Perşembe Adana bölümü genelinde şiddetli yağış, sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı.
Karadeniz'de bugün akşamı Amasya, Çorum, Sinop, Perşembe tüm batı Karadeniz hattında yağış kuvvetli olacak. Trabzon 26, Samsun 24, Rize 25 derece.
Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar Perşembe çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 18, Şanlıurfa 28, Diyarbakır 26 derece.
KOCAELİ'DE MOTOSİKLETLERE İKİ GÜNLÜK YASAK
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 06.00’dan yarın saat 23.59’a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.