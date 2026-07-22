İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Kentin bir çok ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü.

Fatih Laleli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrilirken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.