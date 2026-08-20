İstanbul'da geceden sabaha deprem hareketliliği. Adalar çevresindeki depremler ne anlama geliyor?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu, arkasından büyük deprem gelince anlaşılır." değerlendirmesini yaptı.

Adalar'daki mikro depremlerin bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımadığına işaret eden Tüysüz, "Bekleyip göreceğiz." dedi.

Okan Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz." ifadelerini kullandı.