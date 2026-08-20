İstanbul'da geceden sabaha deprem hareketliliği. Adalar çevresindeki depremler ne anlama geliyor?
20.08.2026 08:38
Son Güncelleme: 20.08.2026 08:40
İstanbul Adalar açıklarında iki gündür mikro depremler meydana geliyor. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin bu bölgedeki fayın aktif olduğuna işaret ettiğini anlattı.
İstanbul için risk oluşturduğu belirtilen, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içindeki uzantısı olan Prens Adaları Segmenti çevresinde iki gündür mikro depremler meydana geliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İstanbul açıklarındaki Adalar çevresinde salı gününden bu yana 70'den fazla mikro deprem gerçekleşti.
Bölgedeki dikkat çekici aktivite salı sabahı başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, aynı gün öğle saatlerine kadar yedi mikro deprem kaydedildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ AKTİVİTE ARTTI
Çarşamba gününe gelindiğinde ise mikro deprem aktivitesi öğleden sonra artışa geçti.
Saat 16.00'dan sonra birçok küçük deprem gerçekleşti. Bu depremlerin en büyüğü saat 17.43'te 3,2 olarak öne çıktı.
Anadolu Yakası kıyısında bulunup bu depremi hissettiğini belirten birçok kişi sosyal medyada paylaşım yaptı.
Aynı gece 2 ila 2,7 gibi büyüklüklerle birçok deprem daha kaydedildi.
GECE YARISINDAN SABAHA 42 DEPREM KAYDEDİLDİ
Çarşamba akşamüstü saatlerinde kaydedilen 3,2'lik depremin ardından perşembe sabahına kadar 42 mikro deprem gerçekleşti.
Bu depremlerin hiç birinin büyüklüğü 3,2'lik depremin üzerine çıkmadı.
ADALAR'DAKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?
Adalar önündeki fay hattı İstanbul'da beklenen büyük deprem için en tehlikeli noktalar arasında gösteriliyor.
Depremlerin gerçekleştiği bölge riskli gösterilmesi nedeniyle vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.
Peki uzmanlar bu mikro deprem aktivitesi için ve bu depremlerin bir öncü deprem olup olmadığına ilişkin ne diyor?
"HER BÜYÜK DEPREMDEN ÖNCÜ OLMAZ"
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu, arkasından büyük deprem gelince anlaşılır." değerlendirmesini yaptı.
Adalar'daki mikro depremlerin bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımadığına işaret eden Tüysüz, "Bekleyip göreceğiz." dedi.
Okan Tüysüz, "Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz." ifadelerini kullandı.
SCIENCE DERGİSİ DE BU BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul'u etkilemesi beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin uluslararası hakemli dergi Science'da geçen yıl bir makale yayımlanmıştı.
Aralarında Türk uzmanların da bulunduğu ekip tarafından kaleme alınan makalede; bölge yaklaşık 20 yılı kapsayan sismik katalog kullanılarak analiz edildi.
Makalede Adalar Segmenti için şu ifadelere yer verilmişti:
"- Doğuya doğru ilerleyen bir dizi 5'ten büyük deprem ve son 15 yılda MMF'nin doğuya doğru kademeli kısmi kırılmasını gösteriyoruz.
- Fayın sismik olarak aktif kısmı, sürünme ve geçiş segmentlerini içermekte olup, en son sismik aktivitenin bir kısmı, İstanbul'un güneyindeki muhtemelen kilitli Prens Adaları segmentinin yakınında yer almaktadır ve bu segmentin 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır.."