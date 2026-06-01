İstanbul'da güneş yakacak: Tarih belli oldu, hava sıcaklığı 30 dereceyi görecek
01.06.2026 09:14
Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bu yıl ilk kez yaz değerlerini görecek.
Yaz mevsimi başladı. Kuvvetli sağanakların etkili olduğu mayıs ayının ardından haziran ayı yaz sıcağıyla geçecek.
İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek.
BUGÜN BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Ancak bazı bölgelerde sağanak beklentisi de var.
Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA SICAKLAR BAŞLADI
Bugün hava sıcaklığının 24 derece olacağı başkent Ankara'da sağanak geçişleri beklenirken, İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü ve 26 derecelik hava sıcaklığı olacak.
Ege'de ise 30 derece sınırı aşıldı. Bugün İzmir ve Manisa 32, Aydın 34 derece olacak.
Akdeniz'de Antalya 27, Adana 31 dereceyi görecek.
İSTANBUL 30 DERECEYİ GÖRECEK
Batıdaki şehirlerde hava sıcaklığı yarın daha da artacak. Bugün 26 derece olan İstanbul yarın 30 dereceyi görecek.
Ankara'daki sağanak geçişlerinin yarın da devam etmesi beklenirken, Ege'de sıcaklıklar 32-34 derece bandında seyredecek.
Yarın Orta ve Doğu Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'da da sağanak yağışlar etkili olacak.
GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR
İstanbul'da sıcaklık çarşamba ve perşembe 29-30 derece arasında seyredecek.
İzmir 31-32 derece, Ankara 27-28 derece, Antalya 28, Bursa 33-34 derece olacak.
Çarşamba günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olan sağanaklar perşembeye gelindiğinde kesilecek.
Sınırlı bir alanda etkili olması beklenen sağanaklar sonrası doğuda da havanın hızla ısınacağı tahmin ediliyor.
CUMA YENİDEN SAĞANAK VAR
Cuma günü ise Türkiye'nin batı, iç ve doğu bögelelerinde yeni bir yağışlı hava sisteminin etkili olması bekleniyor.
Haftanın son günü Trakya ile İstanbul ve Ankara ile İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar görülecek.
Aynı gün sıcaklıklarda bir değişiklik ise görülmeyecek.