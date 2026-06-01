İstanbul'da güneş yakacak: Tarih belli oldu, hava sıcaklığı 30 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ancak bazı bölgelerde sağanak beklentisi de var.

Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.