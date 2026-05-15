İstanbul'da hafta sonu yağış geri dönüyor
15.05.2026 03:33
Son Güncelleme: 15.05.2026 03:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, batıda sıcaklık artacak iç ve doğuda ise 4-6 derece azalacak. İstanbul bugün güneşli ancak hafta sonu yağışlar geri geliyor.
Bugün gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor.
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ VAR
İstanbul, Bursa. İzmir boyunca hava güneşli, İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var sıcaklık 23 derece.
Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra yarın akşam yine sağanak geliyor.
15 İL İÇİN SARI KOD
MGM tarafından bugün Adana, Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.