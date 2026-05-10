İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var? (10 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları)
10.05.2026 12:05
Son Güncelleme: 10.05.2026 14:04
İstanbul’da bahar yağmurlarının ardından gözler, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. Yaz aylarına giriş yapmadan önce, İstanbulluların en çok merak ettiği soru, "İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?" oldu. İSKİ’nin paylaştığı son verilere göre, İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürüyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Nisan ve mayıs aylarında aralıklarla devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları biraz da olsa yaz ayları öncesinde artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte 10 Mayıs tarihli İSKİ baraj doluluk oranları.
10 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,93 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 72,02 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 95,81
Darlık barajı 91,76
Elmalı barajı 95,83
Terkos barajı 59,08
Alibey barajı 66,63
Büyükçekmece barajı 56,11
Sazlıdere barajı 45,45
Istrancalar 43,5
Kazandere 58,7
Pabuçdere 58,91