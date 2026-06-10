İstanbul'da hava 7 derece birden soğuyacak

Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 7 derece birden düşecek. Yurdun neredeyse tamamında etkili olacak sağanak yağış, İstanbul'da sıcaklığı 22 dereceye kadar düşürecek.

Aynı gün İzmir ve Muğla ile Antalya sahilleri dışında yurdun batı ve iç kesimlerindeki tüm şehirlerde sağanak görülecek. Doğu Anadolu'da da aynı gün sağanak etkili olacak.

Pazar gününe gelindiğinde İstanbul'da yağmur kesilecek ve hava yeniden ısınmaya başlayacak. Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye yükselecek.