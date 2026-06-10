İstanbul'da hava 7 derece birden soğuyacak
10.06.2026 10:13
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 29 dereceden 22 dereceye kadar düşecek.
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bugün aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak.
Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmayacak.
İSTANBUL'DA HAVA BUGÜN 28 DERECE
Megakent İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 28 derece olacak. Sağanak geçişlerinin yaşanacağı Ankara'da 27, İzmir'de 33, Antalya'da ise hava sıcaklığı 27 derece olacak.
Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde ise sıcaklığın 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İKİ GÜN ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK
Yarın ve cuma günü de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
İstanbul'da perşembe ve cuma günü sıcaklık 29-30 derece bandında seyredecek. Ankara 29, İzmir 32, Antalya ise 27 derece olacak.
Hafta sonuna gelindiğinde yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek.
CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMURA DİKKAT
Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 7 derece birden düşecek. Yurdun neredeyse tamamında etkili olacak sağanak yağış, İstanbul'da sıcaklığı 22 dereceye kadar düşürecek.
Aynı gün İzmir ve Muğla ile Antalya sahilleri dışında yurdun batı ve iç kesimlerindeki tüm şehirlerde sağanak görülecek. Doğu Anadolu'da da aynı gün sağanak etkili olacak.
Pazar gününe gelindiğinde İstanbul'da yağmur kesilecek ve hava yeniden ısınmaya başlayacak. Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye yükselecek.