İstanbul'da hava bir anda değişecek. Perşembe gününe dikkat, sıcaklık 6 derece düşecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kastamonu ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarınınsa genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.