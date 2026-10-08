İstanbul'da hava iki günde değişecek: Önce yaz, sonra sonbahar
08.10.2026 10:01
İstanbul'da hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Megakent yeni haftaya ise gök gürültülü sağanakla giriş yapacak.
İstanbul'da hava sıcaklığı yaz değerlerine yaklaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Megakentte hava sıcaklığı bugün 21 derece olacak. Sıcaklık yarın 2 derece birden artacak, 23 dereceye ulaşacak.
Hafta sonu ise İstanbul'da yazdan kalma günler yaşanacak. İstanbul'da hava sıcaklığı cumartesi ve pazar günü 25 derece olacak.
SICAKLIK 30 DERECEYE ULAŞACAK
Cumartesi günü yalnızca İstanbul'da değil tüm Türkiye'de yazdan kalma bir gün yaşanacak.
Ege'de hava sıcaklığı 32-33 dereceye kadar yükselecek. Akdeniz'de ise hava sıcaklığı 33-34 dereceye ulaşacak.
İzmir'de cumartesi günü hava sıcaklığı 28 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu ile Karadeniz'de de güneş yüzünü gösterecek. Bu bölgelerde de hava sıcaklığının 25-30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Ankara'da ise sıcaklık 24-25 derece bandında seyredecek.
Pazar günü ise yalnızca Trakya ve Adana, Hatay ve Gaziantep çevrelerinde sağanak beklentisi var.
Bu bölgelerde hava sıcaklığının yine yaz değerlerine yakın seyretmesi ancak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
YENİ HAFTADA HAVA DEĞİŞECEK
Yeni haftanın ilk günüyle birlikte hava dönmeye başlayacak.
Trakya'dan giriş yapan sağanak yağış, pazartesi günü İstanbul'a ulaşacak. Sağanak yağışla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı bir kademe gerileyecek.
Adana, Hatay, Gaziantep çevrelerindeki sağanak yağışlar ise Güneydoğu Anadolu'ya doğru yayılacak. Bölgede haftanın ilk günü sağanak yağış etkili olacak.
Diğer bölgelerde ve hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.