İstanbul'da hava iki günde değişecek: Önce yaz, sonra sonbahar

Cumartesi günü yalnızca İstanbul'da değil tüm Türkiye'de yazdan kalma bir gün yaşanacak.

Ege'de hava sıcaklığı 32-33 dereceye kadar yükselecek. Akdeniz'de ise hava sıcaklığı 33-34 dereceye ulaşacak.

İzmir'de cumartesi günü hava sıcaklığı 28 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu ile Karadeniz'de de güneş yüzünü gösterecek. Bu bölgelerde de hava sıcaklığının 25-30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da ise sıcaklık 24-25 derece bandında seyredecek.

Pazar günü ise yalnızca Trakya ve Adana, Hatay ve Gaziantep çevrelerinde sağanak beklentisi var.

Bu bölgelerde hava sıcaklığının yine yaz değerlerine yakın seyretmesi ancak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.