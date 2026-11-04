İstanbul'da hava soğuyor. Valilik uyardı, bu saatlere dikkat

Bugün Ankara yağmurlu 16, İzmir kısa süreli yağmurlu 20 derece. Bursa kuvvetli yağışlı 17, Antalya 23 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak

Marmara geneli soğuyor, hava rüzgarlı ve yağmurlu. Yağış en fazla, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli tarafını etkileyecek. Edirne 12, Balıkesir 17 derece.

Soğuk hava dalgası bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışına da neden olacak.

İç Anadolu'da sağanak yağış var, Eskişehir 16, Kayseri 18 derece. Yarın ise 8 derece soğuyacak, Sivas dağlarına kar yağabilir.



Rize'nin yüksekleri, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde hafta sonuna doğru kar yağışı beklentisi var.



Ege'de yağış daha çok Kütahya, Manisa, Uşak tarafını etkileyecek. Yarın ise sahil hattında güneş görülecek ama hava rüzgarlı ve daha soğuk olacak. Manisa 18, Muğla 19 derece.