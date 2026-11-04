İstanbul'da hava soğuyor. Valilik uyardı, bu saatlere dikkat
04.11.2026 01:48
İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. İstanbul Valiliği de sabah saatleri için yeni bir uyarıda bulundu. Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkla da sert düşecek.
SICAKLIK SERT DÜŞECEK
Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları İstanbul dahil birçok ilde 8 derece birden düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.
Bu nedenle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 18 ile 20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla azalarak 12 dereceye kadar inerek, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.
Gece saatlerinde hafifleyen yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşeceği öngörülüyor.
VALİLİKTEN SABAH SAATLERİ İÇİN UYARI
Öte yandan İstanbul Valiliği, bugün sabahtan itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlardan, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
2 İL İÇİN TURUNCU, 21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Bugün Hatay ve Osmaniye için turuncu kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul dahil 21 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı İstanbul'un tüm ilçeleri için geçerli.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle;
Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce
BAZI BÖLGELERE KAR YAĞABİLİR
Bugün Ankara yağmurlu 16, İzmir kısa süreli yağmurlu 20 derece. Bursa kuvvetli yağışlı 17, Antalya 23 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak
Marmara geneli soğuyor, hava rüzgarlı ve yağmurlu. Yağış en fazla, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli tarafını etkileyecek. Edirne 12, Balıkesir 17 derece.
Soğuk hava dalgası bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışına da neden olacak.
İç Anadolu'da sağanak yağış var, Eskişehir 16, Kayseri 18 derece. Yarın ise 8 derece soğuyacak, Sivas dağlarına kar yağabilir.
Rize'nin yüksekleri, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde hafta sonuna doğru kar yağışı beklentisi var.
Ege'de yağış daha çok Kütahya, Manisa, Uşak tarafını etkileyecek. Yarın ise sahil hattında güneş görülecek ama hava rüzgarlı ve daha soğuk olacak. Manisa 18, Muğla 19 derece.