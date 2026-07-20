İstanbul'da İHA alarmı: SAS komandoları imha etti

İstanbul'da üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu.

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.