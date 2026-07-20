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İstanbul'da İHA alarmı: SAS komandoları imha etti

20.07.2026 11:03

İHA

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İstanbul'un Karadeniz sahilinde insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı bulunduğu belirlenen cisim, imha edildi.

İstanbul'da İHA alarmı: SAS komandoları imha etti
IHA

İstanbul'da üzerinde patlayıcı madde bulunan insansız hava aracı bulundu.

 

Arnavutköy'deki Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

SAS EKPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ 1
IHA

SAS EKPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi.

 

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ 2
IHA

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti.

 

Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.

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