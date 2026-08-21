İstanbul'da İHA alarmı. SAS komandoları olay yerinde
21.08.2026 12:08
İstanbul Arnavutköy'de sahile insansız hava aracı vurdu. Sualtı Savunma (SAS) komandoları İHA üzerinde inceleme yapacak.
İstanbul'un Karadeniz sahilinde insansız hava aracı bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesindeki Karaburun sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kıyıda olta atan vatandaşlar sahilde daha önce görmedikleri bir cisim fark ederek bölgede görev yapan cankurtaranlara haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, cismin insansız hava aracı olduğunu değerlendirerek Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi.
PATLAYICI TAŞIYOR OLABİLİR
İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler İHA üzerinde inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bölgeye SAS komandoları sevk edildi.
SAS KOMANDOLARI İMHA EDECEK
Bölgeye ulaşan SAS komandoları, İHA üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında İHA’nın bulunduğu noktada yerinde imha edileceği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU
Karaburun ve çevresindeki Karadeniz kıyılarında geçtiğimiz günlerde de mühimmat ve savaş kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli cisimler görülmüştü.
Son olarak sahile ulaşan İHA'nın menşei, nasıl bölgeye ulaştığı ve taşıdığı sistemlerin yapılacak teknik incelemeler sonucunda kesinlik kazanması bekleniyor.