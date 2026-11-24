İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği aktarılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinde, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi.

Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi.



İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları;



24 Kasım Salı en düşük 6 en yüksek 9 derece,

25 Kasım Çarşamba en düşük 0 en yüksek 9 derece,

26 Kasım Perşembe en düşük 1 en yüksek 13 derece

Vatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri istenen paylaşımda, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.