İstanbul'da iki günlük kış. Atkı, bere ve eldivenler erken çıkıyor
24.11.2026 04:28
Son Güncelleme: 24.11.2026 04:49
İstanbul'da dün 20 derecelerde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı geldi.
İstanbul'da bahar havası yerini Balkanlar üzerinden gelen soğuk havaya bıraktı.
Lodosun karayele dönmesiyle birlikte sıcaklıklar 12 derece birden düştü. İstanbul'da gece saatlerinde 6 dereceye kadar inen sıcaklığın, bugün gün içinde 7-8 derecelerde olması bekleniyor. Yarın ise gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıkla buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Ancak kış havası uzun sürmeyecek. İki günlük soğuk hava dalgasının ardından Perşembe günü rüzgar yeniden lodosa dönecek. İstanbul'da sıcaklık 17-18 dereceye kadar yükselecek.
Batı Karadeniz ile yurdun doğusunda ise yoğun kar yağışı beklentisi var.
VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği aktarılan paylaşımda, yarın sabah saatlerinde, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi.
Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları;
24 Kasım Salı en düşük 6 en yüksek 9 derece,
25 Kasım Çarşamba en düşük 0 en yüksek 9 derece,
26 Kasım Perşembe en düşük 1 en yüksek 13 derece
Vatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri istenen paylaşımda, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
19 İL İÇİN SARI KODLU KAR VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Giresun, Bayburt, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun, Trabzon için kar ve kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Antalya, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın ve Düzce için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara'da hissedilen sıcaklık 10 derecenin altında olacak. Trakya bölümü güneşli, Sakarya tarafında hafif yağış var. Perşembe hava yeniden ısınacak. Bursa 10, Çanakkale 10, Kırklareli 8 derece olacak.
İç Anadolu'da daha çok Kırşehir, Sivas, kayseri bölümünde görülecek sağanak yağmur, gece yükseklerde kara dönecek. Ankara 10, Eskişehir 8, Kayseri 16, Konya 17 derece.
Ege'de karayelle birlikte hava soğuyor, Manisa parçalı bulutlu 15, Muğla 16 derece. İç Ege boyunca yağmur geçişi var. İzmir parçalı bulutlu ve hava soğuyor. İzmir 17, Afyonkarahisar 11, Uşak 11 derece.
Akdeniz'de gün içinde sağanak yağmur etkili olacak. Adana 20, Kahramanmaraş 17 derece.
Karadeniz'de yoğun yağış etkili olacak. Önce Batı Karadeniz ardından Samsun, Ordu, Tokat ve Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Bolu, Kastamonu ve 850 metrenin üzerindeki yerlere kar yağacak. Bolu 5, Düzce 7, Trabzon 17, Sinop 11, Rize 17, Samsun 13 derece.
Doğuda özellikle bu akşam ve gece Erzincan, Erzurum, Bingöl boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya'da yağmur kuvvetli, Güneydoğuda aralıklı yağmurlu, Erzurum 8, Diyarbakır 16 derece. Gece saatlerinde Erzurum ve Kars'ta sıcaklıkların eksiye düşmesi bekleniyor.