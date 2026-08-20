İstanbul'da ilçe ilçe fiyatlar belli oldu, üniversitelilerin yurt telaşı başladı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişirken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında oda tipine ve ilçeye göre aylık ücretler yaklaşık 25 bin lira ile 76 bin lira arasında değişiyor.

Tek kişilik odalardan beş kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar, ilçeye ve oda tipine göre farklılık gösteriyor.