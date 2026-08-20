İstanbul'da ilçe ilçe fiyatlar belli oldu, üniversitelilerin yurt telaşı başladı
20.08.2026 11:15
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli gençlerin kayıt heyecanına barınma telaşı eklendi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının yurt ve ev bulma telaşı başladı.
İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise kiralık ev arıyor.
ÖZEL YURT FİYATLARI ARTTI
İstanbul'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişirken, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında oda tipine ve ilçeye göre aylık ücretler yaklaşık 25 bin lira ile 76 bin lira arasında değişiyor.
Tek kişilik odalardan beş kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar, ilçeye ve oda tipine göre farklılık gösteriyor.
İLÇE İLÇE ÖZEL YURT FİYATLARI
Avcılar'da aylık yaklaşık 20 bin lirayla 40 bin lira arasında özel yurt bulmak mümkünken, Esenyurt'ta fiyatlar 15 bin lirayla 32 bin lira arasında değişiyor.
Şişli'de fiyatlar 25 bin liradan 50 bin liraya, Fatih'te 30 bin liradan 40 bin liraya, Kadıköy'de 30 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkıyor.
Beşiktaş'ta ise yurt ücretleri 36 bin liradan başlayıp tek kişilik odalarda 76 bin lira arasında değişiyor.
Devlet yurtlarında ücretler geçen yıl 750 lirayla bin 600 lira arasındayken, bu yılki fiyatların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.
"ENDİŞELİYİM, HER GEÇEN YIL PAHALILAŞIYOR"
Bu yıl üniversiteye başlayacağını belirten Asya Gültekin, fiyatlardaki artıştan dolayı endişeli olduğunu söyledi.
"Eve mi çıksam yurtta mı kalsam diye ikilem içerisinde kaldım." diyen Gültekin, "Öğrenciyiz sonuçta. Umarım benim için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENCİLER ZORLUK ÇEKECEK"
Üniversite öğrencisi Ahsen Bayraktar ise, "Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı." diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Mert Bostan yurt fiyatlarındaki artıştan dolayı üç arkadaşıyla kiralık eve çıktığını anlattı. Bostan, "İstanbul'u tercih edecek öğrencilerin yurtların fiyatları bu kadar yüksekken zorluk çekeceklerini düşünüyorum." dedi.