İstanbul'da iş çıkış saatine dikkat. Fırtına geliyor, Anadolu yakasında hava patlayacak

Meteoroloji; İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodla uyarılan İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın gün boyunca etkili olacağı bildirilirken rüzgarın da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

BU İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.