İstanbul'da iş çıkış saatine dikkat. Fırtına geliyor, Anadolu yakasında hava patlayacak
14.10.2026 12:16
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına için yeni uyarı yapıldı. Akşam saatlerine kadar Avrupa yakasında etkili olacak fırtına, 17.00'den sonra Anadolu yakasını etkisi altına alacak.
İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sabah saatlerinde etkini artırdı.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.
Araçlar sular altında kalırken Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji; İstanbul, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu uyarı verildi.
Sarı kodla uyarılan İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın gün boyunca etkili olacağı bildirilirken rüzgarın da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
BU İLDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM SAAT VERDİ
İstanbul için ise AKOM saat verdi.
Yağışların ilerleyen saatlerde etkini artacağını açıklayan AKOM, kuvvetli sağanağın saat 17.00'ye kadar Avrupa yakasında etkili olacağını, akşam saatlerinden itibaren ise Anadolu yakasında etkisi altına alacağını açıkladı.
Akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakasında saatte 80 kilometre hıza çıkacak fırtına ile birlikte metrekareye 100 kilogram yağışın düşebileceğine ilişkin uyarı yapıldı.
SAĞANAK HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava tahmini raporlarını değerlendirdi.
Yağışlardan sabah ve öğle saatlerinde Avrupa yakasının olumsuz etkilendiğine değinen Çalışkan, "Beykoz, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Sultangazi tarafına 80 kilogram yağış düştü. Anadolu yakasında yağış miktarı şu an için 2 kilogram." dedi.
Yağışların akşam ve gece saatlerinden Anadolu yakasında daha fazla etkili olacağına değinen Çalışkan, "Yarın yağış hafifliyor." dedi. Ancak, cuma günü yeni bir yağışlı sistemin İstanbul'a geleceğine vurgu yapan Çalışkan, "Cuma akşamı ve cumartesi hava soğuyacak ve şiddetli yağış etkili olacak." diye konuştu.
Çalışkan, havanın soğumasıyla cuma ve cumartesi günü Uludağ'da kar yağma ihtimali olduğunu söyledi.