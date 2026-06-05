İstanbul'da kene paniği: Mahalleli elinde cımbızla kene avlıyor! "Bir haftada 500'ün üzerinde öldürdük"
05.06.2026 11:45
İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamazken mahalleli bir haftada 500'ün üzerinde kene öldürdüklerini dile getirdi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan keneler, özellikle yeşil alanlar ve otluk bölgelerde yoğun olarak görülmeye başladı.
İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
Ayazağa'da 132. Sokak ve çevresinde son günlerde çok sayıda kene ile karşılaştıklarını belirten mahalle sakinleri endişe duyduklarını ifade etti.
Vatandaşlar, Sarıyer Belediyesi'nden ilaçlama yapılmasını talep ederken özellikle çocukların oyun oynadığı alanlarda ve yaya güzergahlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
"ÖZELLİKLE AKŞAMLARI ÇIKIYOR"
Mahalle sakin Soner Akar, sokakta birçok kenenin olduğunu ifade edip yaklaşık bir haftadır tedirgin olduklarını dile getirdi.
Akar, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor, hava serinleyince. Sorumluların gelip bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz." dedi.
“BİR HAFTADA 500'ÜN ÜZERİNDE KENE ÖLDÜRDÜK”
Mahallede esnaflık yapan Murat Baştuğ ise ilk defa böyle bir kene istilası gördüğünü söyleyerek, "Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık." diye konuştu.
Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdüklerini iddia eden Baştuğ, "Gün geçtikçe daha da artıyor. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Artık millet evinden dışarıya çıkamıyorlar. İlaçlanmasını istiyoruz. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"HER TARAF KENE"
Hasan Çörek de sokaktan geçenlerin kene olduğuna inanmadıklarını söyledi.
"Burada oturuyorduk arkadaşlarla. Bir tane keneyi kendi paçamda yürüdüğünü hissettim. Ondan sonra sağa sola baktık. Her taraf kene." diye konuşup şöyle devam etti:
"Sokaktan geçenler kenenin olduğuna inanmıyordu. Cımbızla topladım, kavanoza koydum. Ondan sonra baktılar, gerçekten kene olduğunu inandılar. Ben mazgalların yıkanmamasından kaynaklandığını düşünüyorum."
BELİRTİLERİ NELER?
Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı bulunuyor.
Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor.
Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, son dönemde kene sayısında artış olduğunu belirterek, "ABD'den de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Önemli bir hastalık ama her kene tutunan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olacak, her hasta ölecek diye bir anlayış yok." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ölüm oranının yüzde 5'lerde seyrettiğini anlatan Ergönül, Avrupa ülkelerinde ölüm oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.
EN RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Enfeksiyonun risk oranı, Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu en riskli iller arasında yer alıyor. Ergönül, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın doğusunda da tehlike olduğunu belirtti.
Ergönül ülkenin batı kesimlerinde bu hastalığın ortaya çıkmasının ise sürpriz olacağını söyledi.
VÜCUTTA KENE GÖRÜNCE NE YAPILMALI?
Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
Ergönül şu tavsiyelerde bulundu:
"- Bir an önce çıkarılması lazım. Örneğin İsveç'te de var kene. Onlar eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar.
- İnsanımızı eğitmemiz daha önemli. Pens, cımbız yardımıyla hiçbir şey yoksa bir poşetle tutuarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerden tırnaklarımızla da olabilir tutup çıkarabiliiriz.
- Ama bu bir enjektör gibi gövdesinde virüs var gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
- Her kene tutunduğunda Kırım Kongo olma ihtimali son derece düşük. Bölgeye göre değişiyor. Salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal."
Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.