İstanbul'da kene paniği: Mahalleli elinde cımbızla kene avlıyor! "Bir haftada 500'ün üzerinde öldürdük"

Mahalle sakin Soner Akar, sokakta birçok kenenin olduğunu ifade edip yaklaşık bir haftadır tedirgin olduklarını dile getirdi.

Akar, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor, hava serinleyince. Sorumluların gelip bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz." dedi.

“BİR HAFTADA 500'ÜN ÜZERİNDE KENE ÖLDÜRDÜK”

Mahallede esnaflık yapan Murat Baştuğ ise ilk defa böyle bir kene istilası gördüğünü söyleyerek, "Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık." diye konuştu.

Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdüklerini iddia eden Baştuğ, "Gün geçtikçe daha da artıyor. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Artık millet evinden dışarıya çıkamıyorlar. İlaçlanmasını istiyoruz. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.