Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bugün yurdun neredeyse tamamında sağanak ve sağanak geçişleri bekleniyor. Bu yağışlar özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var.

Pazar günü kuzey ve doğu bölgelerde yağmur bekleniyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış geçişleri olacak. Marmara'nın kuzeyinde de öğle saatlerinde yağmur beklentisi var.