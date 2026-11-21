İstanbul'da kış başlıyor: Bahar havası gidiyor, sıcaklık 10 derece düşecek
21.11.2026 08:22
Son Güncelleme: 21.11.2026 08:26
Hava sıcaklıklarının bahar değerlerinde seyrettiği İstanbul kışa geçiş yapıyor. Hafta sonu aralıklı sağanak geçişlerinin yaşanacağı megakent, yeni haftada 10 derece birden soğuyacak.
İstanbul'da bir süredir lodos etkisiyle bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftada düşüşe geçecek.
Hafta sonu sağanak geçişlerinin yaşanacağı megakent, yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla giriş yapacak.
Sonrasında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden esmeye başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı aniden düşecek.
Hafta sonu Ankara ve İzmir'de de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde deyredecek. Her iki şehirde de yeni haftada sıcaklıklar düşecek.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hafta sonu ve yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Bugün yurdun neredeyse tamamında sağanak ve sağanak geçişleri bekleniyor. Bu yağışlar özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var.
Pazar günü kuzey ve doğu bölgelerde yağmur bekleniyor. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış geçişleri olacak. Marmara'nın kuzeyinde de öğle saatlerinde yağmur beklentisi var.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik; Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Çelik, cumartesi günü üç büyükşehirde de yağış görüleceğini, pazar günü ise yalnızca İstanbul'da öğle saatlerinde kısa süreli yağış beklendiğini söyledi.
Çelik şunları kaydetti:
"- Pazar günü üç büyükşehirde de hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar Ankara'da 14-15 derece, İstanbul'da 18-19 derece, İzmir'de ise 23-24 derece bandında olacak.
- Bu değerler mevsim normallerinin biraz üzerinde. Ancak salı günü sıcaklıkların azalacağını tekrar hatırlatalım."
YENİ HAFTADA KIŞ SOĞUĞU GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beş günlük tahmin haritasına göre ise yeni haftada İstanbul'da sıcaklıkların sert şekilde düşeceği belirtiliyor.
Pazartesi gününe 19 derece hava sıcaklığı ve gök gürültülü sağanak yağmurla giriş yapması beklenen İstanbul'da salı günü beklenen hava sıcaklığı 10 derece.
Çarşamba gününe gelindiğinde sıcaklık 9 dereceye kadar gerileyecek. Aynı gün en düşük hava sıcaklığının 4 derece olacağı tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da ise pazartesi günü 16 derece olması beklenen hava sıcaklığı salı günü 12, çarşamba günü 7 dereceye gerileyecek.
Ege'de ise İzmir pazartesi günü 22, salı günü 19, çarşamba günü ise 16 derece olacak.
Hafta ortasında Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı beklentisi de var.