İstanbul'da korku dolu anlar. Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı
17.07.2026 13:04
Son Güncelleme: 17.07.2026 13:20
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir genç, saç tıraşını beğenmeyince berberi bıçakladı. Yaralanan berber hastanelik oldu, saldırgan gözaltına alındı. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul'da 23 yaşındaki bir genç, saç tıraşını beğenmediği berbere günler sonra cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
Olay geçtiğimiz haftalarda yaşandı. İddialara göre, genç yaklaşık 10 gün önce bir berbere gidip saç tıraşı oldu.
Saç tıraşını beğenmeyen genç bu durumdan kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu.
Müşterinin bu durumu takıntı haline getirdiği öne sürüldü.
Yine iddialara göre saldırgan genç, olaydan bir gün önce berberin tam karşısındaki restorana gidip restoranda kendisine bir içecek sipariş edip saatlerce bekledi.
"KAFASINDA KURUNTU YAPMIŞ"
NTV'ye konuşan mağdur berber Engin Zengin (53), kendisine saldıran genç için "Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti parasını da verdi hiçbir sıkıntı olmadan gitti. Kafasında kuruntu yapmış gelmiş beni gözetlemiş. Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış beni takip ediyormuş." dedi.
Olay günü yeniden restorana giren genç, berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.
Zengin "Ben elimi yüzümü siliyordum o da beni arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı bacağıma vurdu, hücum etti bana ben de kendimi dükkandan içeri attım kendimi kurtardım." diye konuştu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Erhan Zengin bıçaklandıktan sonra hastaneye gitti, tedavi oldu. Zengin genci tanıdığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen saldırgan ise gözaltına alındı.
Berber Zengin "Gelip 'Ağabey ben tıraşı beğenmedim.' diyebilirdi ben de onu düzeltirdim. Endişeleniyorum acaba diyorum yine mi gelir bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silahı yoktu eğer silahı falan olsaydı silah da sıkabilirdi yani." ifadelerini kullandı.