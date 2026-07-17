İstanbul'da korku dolu anlar. Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

NTV'ye konuşan mağdur berber Engin Zengin (53), kendisine saldıran genç için "Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti parasını da verdi hiçbir sıkıntı olmadan gitti. Kafasında kuruntu yapmış gelmiş beni gözetlemiş. Beni bir gün önceden gözetlemeye başlamış beni takip ediyormuş." dedi.

Olay günü yeniden restorana giren genç, berber Erhan Zengin dışarı çıktığında ise ona doğru hamle yaptı.

Zengin "Ben elimi yüzümü siliyordum o da beni arkamda durdu. O sırada bıçağı çıkarttı bacağıma vurdu, hücum etti bana ben de kendimi dükkandan içeri attım kendimi kurtardım." diye konuştu.