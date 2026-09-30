İstanbul'da kuvvetli sağanak. Valilikten 3 ilçe için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Eylül-6 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Bugün Marmara'nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın Marmara'nın bazı kesimleri, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'daki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Akdeniz'de Isparta ve Kahramanmaraş dışındaki kesimler ile Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü de Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.