İstanbul'da kuvvetli sağanak. Valilikten 3 ilçe için uyarı
30.09.2026 05:09
İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak, aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri için uyarıda bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÜÇ İLÇE İÇİN UYARI
İstanbul'da yağış aralıklarla bugün de devam edecek. Yarın ve Cuma ise yine şiddetlenecek. Kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklık 15-16 derece hissediliyor.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yağışların bugün gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
HAFTA BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Eylül-6 Ekim dönemine ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Bugün Marmara'nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleriyle sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yarın Marmara'nın bazı kesimleri, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'daki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların Akdeniz'de Isparta ve Kahramanmaraş dışındaki kesimler ile Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü de Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
KARADENİZ, MARMARA VE EGE'DE FIRTINA
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Artvin) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da rüzgarın, yarın, sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Kuzey Ege'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Denizcilerin fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM tarafından bugün için Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
GÜN GÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
AKOM’un yayımladığı hava tahminine göre kent genelinde gün boyunca yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16-20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 20, akşam 17 ve gece ise 16 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde 40-70 km/saat esmesi bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar İstanbul’da etkili olması bekleniyor.
-30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16-21 derece.
-1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 14-20 derece.
-2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, 15-19 derece.
-3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-20 derece.
-4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu, 12-20 derece.
-5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, 12-19 derece.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara bugün yer yer yağmurlu 19 derece. İzmir'de bazı ilçelerde yağış var, rüzgar kuvvetli sıcaklık 26 derece. Bursa yağmurlu 21, Antalya yağmurlu 29 derece.
İç Anadolu'da fazla yağış gün içinde kısa süre var. Eskişehir 18, Kayseri 22 derece.
Ege genelinde yerel gök gürültülü sağanaklar var. Manisa-Kütahya hattında poyraz kuvvetli, Manisa 21, Muğla 24 derece olacak.
Akdeniz'de 3 gün daha sürecek sağanaklar yarın daha kuvvetli olacak, Adana 30, Hatay 28 derece.
Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde şiddetlenecek yağış sonraki günlerde Batı Karadeniz'de kuvvetli. Bolu 18, Samsun 21 derece olacak.
Doğuda Erzurum kesimindeki yağış yarın bölge geneline yayılacak. Erzurum 19, Malatya 25 Güneydoğu parçalı bulutlu sıcaklık 28-29 derecelerde.