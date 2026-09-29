İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar. AKOM ve Valilik saat saat uyardı
29.09.2026 04:18
Son Güncelleme: 29.09.2026 04:36
Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde. İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı.
İstanbul'da pazar gününden beri etkili olan yağmur, etkisini artırarak devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Yağmurlu hava pazar gününe kadar sürecek. Yağış ara ara kuvvetlenirken, şiddetli poyrazın da etkisiyle hissedilen sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek.
AKOM'DAN İL GENELİ İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece ve sabah saatleri için uyarı yapıldı.
AKOM'un açıklamasında, yağışların gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olacağı, soğuk ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.
Bu süreçte il genelinde 40-100 kilogram/metrekare, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kilogram/metrekare aralığında, yer yer 150 kilogram/metrekarenin üzerinde yağış görülebileceği öngörülüyor.
YILDIRIM VE FIRTINA UYARISI
Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ
İstanbul Valiliği'nden son yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışların bugün gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin yarın etkisini devam ettireceği, Perşembe ve Cuma günleri ise hafifleyerek İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHİL 14 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Bu illerde sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Yapılan açıklamada, “Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya il geneli ile Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
Rüzgarın ise Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde etkili olan yağış nedeniyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ankara yine sağanak yağmurlu bugün 19 derece. İzmir'de yerel yağmur var, sıcaklık 26 derece. Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 30 derece olacak.
Marmara'nın büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Bölgeye bir günde 10 ile 50 kilogram arasında yağış düşecek. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 20-21 derece.
İç Anadolu'da Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat arasında yağış daha uzun süre yağacak. Eskişehir 18, Kayseri 21 derece.
Ege'de yağmur daha çok Manisa, Kütahya, Uşak kesiminde var, rüzgar da kuvvetli. Manisa 23, Muğla parçalı bulutlu 24 derece olacak.
Akdeniz'de az noktada görülecek yağış, Perşembe yeniden kuvvetli ve geniş alanı etkileyecek. Adana 30, Hatay 27 derece.
Karadeniz'in genelinde Zonguldak, Bartın, Samsun boyunca gündüz yağışlar sağanak şeklinde Rize kesiminde de sabah kuvvetli. Zonguldak 20, Samsun 23 derece.
Doğuda Erzurum, Van, Bingöl, Hakkari boyunca ara ara sağanak var. Erzurum 19, Malatya 23 derece. Güneydoğu az bulutlu sıcaklık 27-29 derecelerde.