İstanbul'da kuvvetli yağış ve rüzgar. AKOM ve Valilik saat saat uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), gece ve sabah saatleri için uyarı yapıldı.

AKOM'un açıklamasında, yağışların gece yarısından sonra il genelinde yer yer kuvvetli olacağı, soğuk ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

Bu süreçte il genelinde 40-100 kilogram/metrekare, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kilogram/metrekare aralığında, yer yer 150 kilogram/metrekarenin üzerinde yağış görülebileceği öngörülüyor.



YILDIRIM VE FIRTINA UYARISI

Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.